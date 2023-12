Stiri pe aceeasi tema

- Milițiile susținute de Iran planuiesc sa intensifice atacurile impotriva forțelor americane din Orientul Mijlociu. Teheranul incearca sa profite astfel de reacția din regiune fața de sprijinul acordat de administrația de la Washington pentru Israel.

- Organizațiile teroriste Al-Qaida și Statul Islamic le-au cerut adepților sa loveasca ținte legate de Israel, Statele Unite ale Americii și de comunitațile de evrei, ceea ce inseamna ca sunt șanse pentru amplificarea violenței de tip terorist im Orientul Mijlociu și in Occident, potrivit publicației…

- Sambata va avea loc un miting de solidaritate cu poporul palestinian in București, in contextul evenimentelor din Orientul Mijlociu. Intre timp, autoritațile romane au sporit deja masurile de securitate pentru mai multe obiective din Bucuresti. “Sambata, 21 octombrie, de la ora 16:00 la ora 18:00 in…

- Președintele american Joe Biden a declarat intr-un interviu acordat CBS ca dorește sa normalizeze situația din Orientul Mijlociu și sa uneasca Europa pentru a-l suprima pe președintele rus Vladimir Putin. Biden a spus ca intenționeaza sa candideze pentru un al doilea mandat pentru a atinge aceste obiective.Președintele…

- Inca doua avioane TAROM au adus in țara romani amenințați de reizbucnirea luptelor dure din Orientul Mijlociu. Avioanele au aterizat la ora 3 și 5 minute și la ora 4 și 15 minute. Compania naționala aeriana a facut și ieri doua astfel de curse speciale, intre Tel Aviv și București, in timp ce Wizz Air…

- Inca doua avioane TAROM au adus in țara romani amenințați de reizbucnirea luptelor dure din Orientul Mijlociu. Avioanele au aterizat la ora 3 și 5 minute și la ora 4 și 15 minute. Compania naționala aeriana a facut și ieri doua astfel de curse speciale, intre Tel Aviv și București, in timp ce Wizz Air…

- Data de la care romanii ar putea intra in SUA fara viza. Adrian Muraru, ambasadorul Romaniei la Washington, a facut marele anunt Andrei Muraru, ambasadorul Romaniei in SUA, a anunțat data la care romanii ar putea intra in Statele Unite ale Americii fara vize. Acest lucru se va intampla in cel mult doi…

- Data de la care romanii ar putea intra in SUA fara viza: Ambasadorul Romaniei la Washington, a facut marele anuntAndrei Muraru, ambasadorul Romaniei in SUA, a anunțat data lacare romanii ar putea intra in Statele Uniote ale Americii fara vize. Acest lucru se va intampla in cel mult doi ani. Anuntul…