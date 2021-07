Stiri pe aceeasi tema

- EXCLUSIV GAZETA // Alex Mațan, 21 de ani, a povestit impactul pe care l-a avut noua viața de peste Ocean asupra sa, mijlocașul lui Columbus Crew dezvaluind cum a trecut peste doua momente ce au constituit cumpana carierei. Alexandru Mațan a plecat din Valea Jiului cand era un copil și a ajuns sa traiasca…

- Într-un interviu difuzat pe CNN, fostul presedinte al Statelor Unite Barack Obama s-a referit, între altele, și la „cancel culture”, o practica aparuta dincolo de Ocean care consta în denuntarea publica a comportamentelor sau actiunilor percepute ca problematice, relateaza…

- Plictiseala maxima in Baia Mare. Unii șoferi nu mai știu cum sa iasa in evidența. De “buieci” ce sunt, probabil.Așa s-a intamplat si azinoapte pe bd Independenței din Baia Mare, unde șoferul unui Audi inmatriculat in Maramureș l-a “insaniat” pe un amic cu… un scaun de birou.Practic acesta a legat o…

- Descoperire incredibila facuta de oamenii legii in ancheta de la Arad. Deși mașina omului de afaceri Ioan Crișan a explodat in 18 rafale succesive, conform Romania TV, oamenii legii au descoperit in torpedoul mașinii un telefon care a ramas intact. Se pare ca acesta a fost acoperit de ceva in timpul…

- Buna ziua, sa va fie cu spor in creatie! Zambetul e expresia pe care o afiseaza sincer oamenii care au inteles, mai devreme sau mai tarziu, ca a fi bine, cu tine si ceilalti, e o forma de autoprotectie care-ti lungeste viata sau macar te motiveaza sa o traiesti asa cum este. Insomniacii au avantajul…