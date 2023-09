O fetița de 7 ani din Statele Unite a primit cel mai frumos si unic cadou de ziua ei. In timp ce vizita Crater of Diamonds State Park din Arkansas, a luat o pauza si a dat peste un diamant de 2,95 carate. Descoperirea este excepțional de rara, sustin cercetatorii. Aspen Brown a primit un cadou-surpriza atunci cind a vizitat Crater of Diamonds State Park din Murfreesboro, Arkansas, pe 1 septembr