Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan l-a tot acuzat pe Laurențiu Reghecampf ca i-ar fi luat bunurile și banii din casa, insa acum antrenorul spune și partea lui de adevar. Pentru prima data, Reghecampf vorbește despre ce s-a intamplat intre el și Anamaria Prodan.

- In toiul divorțului de Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan face ce face și iși mai adauga cate o achiziție in potofoliu. Mai motivata ca oricand, in ciuda faptului ca trece printr-o desparțire care o afecteaza vizibil, diva a facut o tranzacție de milioane de euro. Saptamana trecuta, ea a cumparat…

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf se vor intalni pe 7 februarie la tribunal. Impresara a vorbit despre mesajele pe care antrenorul de la Universitatea Craiova le da fetelor sale. De cand Reghe și-a asumat relația cu Corina Caciuc și și-a parasit soția pentru aceasta, situația a devenit mult mai…

- Aproximativ 15 ani de zile Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au format un cuplu. In toamna anului trecut ei s-au desparțit, iar in curand, pe 7 februarie, ei au prima infațișare in procesul de divorț. Inca ii mai leaga multe pe cei doi soți, mai ales ca Anamaria Prodan a umplut casa și propria…

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au parte de o perioada dificila, iar asta din cauza scandalurilor din ultima perioada. Rebecca, fiica Anamariei Prodan "l-a pus la zid" pe antrenor, iar aceasta a marturisit intr-un interviu acordat presei din Polonia ca este dezamagita de alegerile facute de…