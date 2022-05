Stiri pe aceeasi tema

- Primaria a pus in consultare publica proiectul hub-ului educațional din Borhanci, care cuprinde insa și o viitoare padure-parc de mari dimensiuni, un bazin de inot și o dotare medicala – centru de excelența pentru pr

- Simona Halep a spus ca a jucat exact ceea ce trebuia in intalnirea cu Cori Gauff, din optimile de finala ale turneului de categorie WTA 1.000 de la Madrid. "Cred ca am jucat exact ceea ce trebuia. In setul al doilea, ea a schimbat ceva, a fost mai agresiva si nu a fost usor sa-mi adaptez jocul, dar…

- Fosta sportiva Ruta Meilutyte, campioana olimpica in 2012 la natatie, a participat la actiunea „Swimming Through”, un apel de sustinere a poporului ucrainean, care este vizat de „un genocid comis de Rusia”.

- Activiștii au creat o petiție catre autoritațile elvețiene pentru a o expulza din țara pe presupusa iubita a lui Vladimir Putin (69 de ani), fosta mare sportiva Alina Kabaeva (38). Petiția a fost deja semnata de 30.000 de persoane. Totul ca urmare a invaziei din Ucraina. ...

- Gabriela Szabo și Zsolt Gyongyossy se cunosc din 1995. Gabriela s-a indragostit de soțul ei pe vremea cand o antrena. I-a fost si ii este prieten, iubit si partener de afaceri. Fosta mare sportiva a spus acum, la Prima TV, cum e relația cu soțul dupa 23 de ani de mariaj. Invitata la emisiunea „Exclusiv…