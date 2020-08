Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul obliga Guvernul sa dubleze alocatiile. Camera Deputatilor a adoptat miercuri, in calitate de for decizional, proiectul de lege pentru respingerea ordonantei de urgenta privind cresterea etapizata a alocatiilor pentru copii. Au fost 166 de voturi pentru, 63 voturi „impotriva" si 29 de…

- Camera Deputatilor a respins, marti, in calitate de for decizional, Ordonanta 123 2020, care modifica si completeaza art. 3 din Legea 61 1993, in scopul majorarii graduale a cuantumului alocatiei pentru copii.In favoarea respingerii ordonantei au votat 166 de deputati, 63 impotriva si 29 s au abtinut,…

- Purtatorul de cuvant al PSD Lucian Romascanu a spus ca miercuri va fi dat votul decizional, in plenul Camerei Deputatilor, privind respingerea OUG care prevede cresterea etapizata a alocatiilor pentru copii. El a adaugat ca PSD se asteapta ca „presedinte de facto al PNL” Klaus Iohannis sa nu promulge…

- Majorarea cu 20% a alocațiilor copiilor a fost respinsa in comisiile de specialitate ale Senatului. Daca decizia va fi menținuta atat la plen, cat și in Camera Deputaților, va ramane in vigoare legea care prevede dublarea acestor alocații. Comisia de Munca a Senatului a respins ordonanța de urgența…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale a anuntat, miercuri seara, ca a propus Guvernului un proiect de Ordonanta referitor la majorarea alocatiilor pentru copii, acestea urmand sa fie dublate dupa un calendar ce are anumite etape. "In sedinta de Guvern de astazi, in prima lectura, am propus proiectul…

- Curtea Constituționala a Romaniei a decis ca dublarea alocațiilor este constituționala. Ministrul de finanțe a anunțat ca majorarea alocațiilor va avea loc incepand cu 1 august. Creșterea alocațiilor se va face in mai multe etape pentru a nu fi pusa in pericol economia țarii. La inceputul acestui an,…

- Curtea Constituționala a Romaniei a decis ca dublarea alocațiilor este constituționala. Astfel, totul ramane… la pixul președintelui. Urmeaza sa se stabileasca daca se va plati retroactiv, din luna februarie, sau doar de cand intra legea in vigoare. La inceputul acestui an, alocațiile copiilor ar fi…

- PNL nu exclude contestarea la CCR a legii privind majorarea alocațiilor. Premierul Ludovic Orban a anunțat, vineri, ca analizeaza modul in care poate ataca la Curtea Constituționala legea care dubleaza alocațiile copiilor și a facut un apel la parlamentari ”sa nu ai voteze pomeni”, conform…