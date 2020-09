Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis, joi, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra Legii privind aprobarea obiectivului de investitii Spitalul Militar Regional "Carol I" pe raza municipiului Constanta, stabilind ca actul normativ este neconstitutional, in ansamblul sau.



"Consideram ca aceasta lege contravine prevederilor constitutionale ale art. 1 alin. (4) referitoare la respectarea principiului separatiei puterilor in stat, ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea in drepturi, ale art. 61 alin. (1) teza a doua, conform carora Parlamentul este unica autoritate legiuitoare…