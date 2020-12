Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) dezbate, miercuri, sesizarea Guvernului asupra legii pentru acordarea unui stimulent de risc personalului din invatamant in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea noului coronavirus. La inceputul lunii noiembrie, Guvernul a sesizat Curtea…

- Ziarul Unirea CCR dezbate sesizarea Guvernului referitor la rectificarea bugetara prin care este prevazuta creșterea cu 40% a pensiilor Miercuri, Curtea Constituționala dezbate sesizarea Guvernului referitor la rectificarea bugetara adoptata de parlament cu un amendament al PSD, prin care pensiile vor…

- Spor de calculator pentru profesori, asta solicita Guvernului in plina campanie electorala Federația Sindicatelor Libere din Invațamant. Printr-o adresa obținuta de edupedu.ro , FSLI reclama faptul ca “gradul de nemulțumire al salariaților este din ce in ce mai mare” și cere spor pentru condiți de munca,…

- Guvernul a sesizat Curtea Constitutionala cu privire la neconstitutionalitatea legii pentru acordarea unui stimulent de risc personalului din invatamant in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea noului coronavirus, CCR informand, miercuri, ca dezbaterea va avea loc in data…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, proiectul de lege pentru acordarea unui stimulent de risc personalului din invatamant in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea noului coronavirus. Au fost inregistrate 158 voturi „pentru”, unul „impotriva” si 77 abtineri. Proiectul de lege…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca personalul din invatamant merita sa fie sprijinit in contextul pandemiei de COVID-19 si a anuntat ca va solicita Guvernului sa precizeze daca exista bani in acest sens. Afirmatia sefului statului a venit in contextul in care Camera Deputatilor a adoptat,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei dezbate, miercuri, sesizarile Inaltei Curti de Casatie si Justitie si Guvernului in legatura cu legea privind unele masuri in domeniul fondurilor nerambursabile europene. ICCJ a sesizat Curtea Constitutionala in legatura cu acest act normativ, adoptat de Camera Deputatilor…

- Curtea Constitutionala a României a respins, joi, ca neîntemeiata, sesizarea Guvernului referitoare la Legea de respingere a OUG 123/2020 pentru modificarea articolului 3 din Legea 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii. Judecatorii…