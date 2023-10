CCR amână la nesfârșit decizia privind cumularea pensiei cu salariul. Care sunt interesele? Este a treia oara cand CCR amana o decizie privind cumularea pensiei cu salariul. Este a treia amanare a Curtii. ICCJ a sesizat, pe 29 iunie, Curtea Constitutionala in legatura cu modificarile legii privind pensiile de serviciu si cu legea privind cumulul pensiei cu salariul. Ambele legi au trecut de Parlament, pe 28 iunie. „Curtea Constitutionala a amanat pentru data de 5 octombrie 2023 obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii privind unele masuri pentru continuarea activitatii de catre persoanele care indeplinesc conditiile de pensionare, precum si pentru modificarea si completarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

