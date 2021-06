Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a convenit, miercuri, sa-și redeschida complet granițele pentru persoanele vaccinate impotriva COVID-19, anunța AFP. Cele 27 de state europene membre UE ar fi semnat un acord pentru a permite circulația libera a persoanelor vaccinate cu ambele doze. Decizia vine odata cu scaderea numarului…

- Magistrații #rezist pierd lupta deschisa la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) pentru desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ). Curtea a anunțat, marti, ca este de competenta instantelor nationale sa verifice daca infiintarea si functionarea SIIJ respecta…

- Judecatorii de la sectorul 5 vor decide, marți, daca Liviu Dragnea poate fi eliberat condiționat din penitenciar, dupa aproape doi ani de detenție, in dosarul in care a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de inchisoare, pentru angajaarile fictive la DGASPC Teleorman. Prezent in sala de judecata, fostul…

- Senatorul UDMR Karoly Zsolt Csaszar a depus, la Comisia juridica a Senatului, un amendament prin care propune ca magistrații sa NU fie anchetați pentru corupție de DNA, ci de catre Secția de Urmarire Penala și Criminalistica a Parchetului general, care sa absoarba in prealabil actuala Secție pentru…

- Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) a stabilit, miercuri, ca deciziile judecatorești din domeniul penal trebuie sa fie pronunțate odata cu motivarea. In prezent, motivarea hotararilor vine si la cateva luni de la pronuntare, desi termenul legal este de 30 de zile. Astfel, nimeni nu va mai suferi…

- Criticat din toate parțile pe proiectele de lege noi, ministrul Justiției, Stelian Ion, schimba directorul celei mai importante Direcții din MJ – Direcția de avizare a actelor normative. Catalin Oțel, fostul director, a fost inlocuit de Raluca Spoeala, unul dintre cei doi șefi de serviciu aflat in subordinea…

- Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, susține ca PSD a blocat, luni, in comitetul liderilor, introducerea pe ordinea de zi pentru dezbatere și vot a proiectului de lege privind desființarea Secției Speciale de Investigare a Magistraților (SIIJ). „In comitetul liderilor, liderul grupului PSD…

- Liderul grupului UDMR din Camera Deputatilor, Botond Csoma, afirma ca „ministrul Stelian Ion abordeaza subiectul justitiei ca un politruc”. Botond Csoma a mai adaugat ca este „inadmisibil” ca acest subiect sa fie politizat. „Am remarcat faptul ca, din nefericire, domnul ministru Stelian Ion abordeaza…