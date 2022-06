CCIR propune să rămână doar 15 județe. Ce se va întâmpla cu județul Bacău? Reorganizarea teritoriala totala a Romaniei prin reducerea numarului de judete la 15 reprezinta o prioritate pentru reducerea cheltuielilor bugetare, sustin reprezentantii Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR). Conform sursei citate, CCIR a organizat o intalnire de lucru cu importante organizatii patronale si profesionale sectoriale din Romania. Discutiile s-au axat pe situatia economica actuala, […] Articolul CCIR propune sa ramana doar 15 județe. Ce se va intampla cu județul Bacau? apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

