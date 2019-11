CCI Maramures, alaturi de Camera de Comert si Industrie a Ungariei: 20 de ani de colaborare economica romano-maghiara

Presedintele CCI Maramures, Florentin-Nicolae Tus, si directorul Targuri Promovare din cadrul institutiei camerale, Adrian Nicolaescu, au participat luni, 25 noiembrie a.c., in Bekescsaba (Ungaria), la evenimentul festiv ocazionat de implinirea a 20 de ani de la infiintarea Sectiunii Maghiara-Romana a Camerei de Comert si Industrie a Ungariei. In cadrul aniversarii, in prezenta Dr. Semjen Zsolt, viceprim-ministru al Ungariei, Florentin Tus a inmanat presedintelui Sectiunii Maghiara-Romana a CCI Ungara si presedinte al CCI Bekes, Dr. Orosz Tivadar, o placheta aniversara in semn de apreciere pentru…