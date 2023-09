Creșterea cazurilor noi de COVID-19 in Romania a reinceput la jumatatea lunii iulie, iar in august s-a inregistrat o accelerare.In jurul orei 13.00, Ministerul Sanatații va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și situația pe județe.Daca in saptamana 10-16 iulie numarul cazurilor noi era de 430, in decurs de numai o luna numarul s-a multiplicat de 8 ori. Cel mai recent bilanț, pentru saptamana 21-27 august, arata 3.326 de cazuri noi in Romania.„In ultima perioada, observam o crestere relativ alarmanta de cazuri de pacienti care prezinta simptomatologie si…