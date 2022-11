Cazul romanului care spune ca și-a ucis logodnica in vis ocupa paginile presei din Irlanda . Andrei Dobra, in varsta de 33 de ani, magazioner in Irlanda, a fost arestat sub acuzația ca și-a omorat partenera de viața. Andrei si Mihaela formau un cuplu de trei ani. De curand isi cumparasera si o casa in rate, iar saptamana trecuta s-au mutat in noua locuinta. Ar fi trebuit sa fie un moment de bucurie. Pentru barbat, insa, a fost momentul in care a intrat in depresie. Multe necunoscute in cazul romanului care spune ca și-a ucis logodnica in vis Mihaela i-ar fi cerut ajutorul unei prietene care locuia…