Cazul „orgiilor Epstein”: Agent francez de top-modele, găsit mort la închisoare Jean-Luc Brunel, fost asociat al agentiei Karin Models si un apropiat al miliardarului american Jeffrey Epstein decedat in 2019, a fost gasit mort in noaptea de vineri spre sambata in celula sa din inchisoarea La Sante din Paris, informeaza Parchetul parizian. Parchetul a confirmat ca Brunel a fost gasit spanzurat si ca a fost deschisa o ancheta pentru a investiga imprejurarile mortii acestuia, potrivit AFP. Agentul de moda francez a fost la randul lui acuzat de viol de mai multe foste top-modele, inclusiv de o olandeza in prezent in varsta de 46 de ani.vIntr-o prima procedura initiata in Statele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președinții Rusiei și Franței, Vladimir Putin și Emmanuel Macron, au vorbit luni la telefon pentru a doua oara în patru zile pentru a discuta despre criza din Ucraina, au declarat Moscova și Paris, relateaza AFP.„Schimbul de opinii a continuat cu privire la situația din jurul Ucrainei…

- Blue Air isi consolideaza prezenta in Iasi deschizand o baza operationala. Compania va oferi zboruri directe si de conexiune spre mai mult de 23 de destinatii incepand cu 27 martie 2022. Blue Air va avea o aeronava Boeing 737-8-MAX la baza din Iasi si va opera, in total, 8 servicii directe si peste…

- Grecia cumpara fregate din Franța deși are o oferta asemanatoare din Statele Unite. Contractul este in valoare de circa trei miliarde de euro și se refera la trei nave de lupta. ele vor fi livrate Forțelor Navale elene in anii 2025 și 2026. Vasele vor fi produse in Franța de compania Naval Group. Dupa…

- Un saudit arestat marti in Franta, intrucat era banuit ca este unul din membrii comandoului implicat in asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi in anul 2018, nu este suspectul cautat de Turcia si a fost eliberat, a anuntat miercuri procurorul general din Paris, potrivit AFP. La controlul…

- Prince” de Antoine de Saint-Exupery, niciodata inca aratat in Franta, va fi expus la Paris, din februarie pana in iunie 2022, a anuntat miercuri Muzeul de Arte Decorative. Aviatorul si scriitorul francez a redactat si desenat aceasta poveste filosofica si poetica la New York si Long Island, intre…

- Un barbat suspectat ca a luat parte la uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi a fost arestat marți pe aeroportul Charles-de-Gaulle, langa Paris, unde se pregatea sa se imbarce intr-o cursa spre Riad, scrie Reuters, preluand radio French RTL.