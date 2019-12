Procesul impotriva omului de afaceri acuzat de moartea jurnalistului Jan Kuciak va incepe la 13 ianuarie.

Tribunalul a decis ca sunt suficiente dovezi pentru a incepe actiunea in justitie impotriva celor patru in legatura cu crima din februarie 2018, care a declansat proteste masive impotriva coruptiei in Slovacia.



Jan Kuciak si Martina Kusnirova, amandoi in varsta de 27 de ani, au fost impuscati mortal in locuinta lor de la periferia Bratislavei, la 21 februarie 2018, intr-o perioada in care jurnalistul, care lucra pentru portalul Aktuality, realiza o ancheta legata de activitatile…