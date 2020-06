Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Anonymous si-a facut simtita prezenta si in evenimentele tulburi care au urmat uciderii lui George Floyd de catre politistul Derek Chauvin de la Politia din Minneapolis si cere dreptate.Intr-un videoclip, Anonymous cere acuzarea lui Chauvin si ameninta ca va expune coruptia din politie…

- Grupul de hackeri Anonymous si-a facut simtita prezenta si in evenimentele tulburi care au urmat uciderii lui George Floyd de catre politistul Derek Chauvin de la Politia din Minneapolis. Intr-un videoclip, Anonymous cere acuzarea lui Chauvin si ameninta ca va expune coruptia din politie din Statele…

- Grupul Anonymous si-a facut simtita prezenta si in evenimentele tulburi care au urmat uciderii lui George Floyd de catre politistul Derek Chauvin de la Politia din Minneapolis si cere dreptate. Intr-un...

- Grupul Anonymous si-a facut simtita prezenta si in evenimentele tulburi care au urmat uciderii lui George Floyd de catre politistul Derek Chauvin de la Politia din Minneapolis si cere dreptate.

- Cel putin 27 de persoane au fost retinute în cursul protestelor desfasurate în orasul american Seattle, anunta Politia metropolitana, citata de CNN.Protestatarii retinuti sunt acuzati de atacuri, incendieri, distrugeri si jafuri, a declarat Carmen Brest, seful Politiei din Seattle."Prioritatea…

- Fostul politist Derek Chauvin din Minneapolis a fost arestat vineri in legatura cu moartea, in aceasta saptamana, a lui George Floyd, un afroamerican al carui deces a declansat proteste in intreaga tara, relateaza DPA, Reuters si AFP, citate de Agerpres.

- O infirmiera de la un spital din Iasi s-a urcat beata la volan, cu o alcoolemie record, provocand doua accidente rutiere. Femeia nu se afla la prima abatere. Ea a fost prinsa in decembrie 2019, beata la munca, insa colegii au promis ca o ajuta si au insistat sa nu fie data afara.

- Un bucureștean din cartierul Pajura (Sectorul 1) a fost impușcat mortal de polițiști. Barbatul, cunoscut ca avand probleme psihice, iși amenința miercuri dimineața vecinii cu mai multe obiecte ascuțite (un cuțit și un piron) și poliția a fost chemata prin apel la 112.ȘTIRIPESURSE.RO va prezinta…