- Președinta Maia Sandu a venit cu un comentariu privind cazul Procurorului general, Alexandr Stoianoglo. „Este suspendat pana la decizia instanței de judecata. Cat va dura? Depinde cand va vrea instanța sa dea o decizie”, a declarat șefa statului, in cadrul emisiunii „ In PROfunzime ”.

- Tribunalul București a respins, joi, ca nefondat demersul prin care Alexandru Cumpanașu a contestat legalitatea trimiterii sale in judecata de catre DNA. Instanța a constatat astfel legalitatea administrarii probelor si a efectuarii actelor de catre organele de urmarire penala. Decizia nu este definitiva…

- Judecatorii de la Tribunalul Constanta au finalizat cercetarea specifica in faza camerei preiliminare in in cazul bancomatului aruncat in aer la Pavilionul Expozitional Constanta. Instanta se va pronunta in cauza la inceputul lunii viitoare. Oricare va fi decizia magistratilor, aceasta va putea fi contestata…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului a luat decizia joi, in privința cazului care a avut loc in 2016, relateaza agentia EFE, potrivit Agerpres . Instanța considera ca Ungaria a incalcat doua articole din Convenția Europeana a Drepturilor Omului. Astfel, Budapesta a incalcat dreptul la viata si cel…

- Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție a respins recursul depus de Procuratura Generala (PG) impotriva Consiliului Superior al Procurorilor (CSJ). Decizia este irevocabila și pune punct disensiunilor aparute dupa ce magistrații CSP au respins candidatura…

- Niculae Badalau ramane in arest in continuare. Instața, in acest caz Curtea de Apel București, i-a respins din nou contestația depusa impotriva masurii de arest preventiv, astfel ca tatal lui Gabi Badalau va ramane dupa gratii.

- Condamnat in prima instanta de judecatorii din Tulcea, la aproape noua ani de inchisoare cu executare, un barbat care se recomanda "avocatldquo;, ce isi desfasura activitatea atat in Constanta, cat si in Tulcea, poate rasufla usurat Si asta pentru ca judecatorii de la Curtea de Apel Constanta au incetat…