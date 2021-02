Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Cristian Winzer s-a uitat pe motivarea proiectului de lege privind desființarea SIIJ, adoptat astazi de Guvern, și a descoperit lucruri absolut ingrozitoare. ” ”Motivarea coerenta” și ”fundamentarea temeinica” a proiectului de lege privind desființarea SIIJ, adoptat astazi de guvern: ”numeroase…

- UPDATE- Guvernul a adoptat, joi, proiectul de lege privind desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie, a anuntat premierul Florin Citu. ‘Este o promisiune a coalitiei de guvernare, dar, in acelasi timp, si o recomandare pentru respectarea MCV. (…) CSM a dat aviz negativ atunci…

- Executivul are pe ordinea de zi a sedintei de joi, de la ora 16.00, un proiect de ordonanta de urgenta care prevede ca, incepand cu anul 2022 valoarea punctului de pensie este majorata cu rata medie anuala a inflatiei, la care se adauga cel mult 50% din cresterea reala a castigului salarial mediu…

- Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefanescu, remarca faptul ca Florin Iordache, in calitate de președinte al Consiliului Legislativ, a dat unda verde proiectului privind desființarea SIIJ. Codrin Ștefanescu arata ca Iordache este unul dintre oamenii care au pus bazele SIIJ, de aceea il mira…

- Guvernul Cițu lovește crunt in singura structura nepolitizata din justiție.SIIJ este singura structura de parchet care nu a fost numita politic și este singura structura care a demascat abuzurile savarșite de DNA.Ministrul justiției, Stelian Ion, ignora cu zambetul pe buze avizul NEGATIV dat de CSM…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii discuta astazi raportul de activitate al Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie si proiectul de lege privind desfiintarea acestei sectii. Reprezentantii Aliantei USR PLUS au afirmat ca bilantul celui de-al treilea an de activitate al sectiei…

- Judecatoarea Simona Marcu, fost presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii, avertizeaza asupra pericolului intoarcerii la DNA a competentei de a ancheta magistrati, odata cu anuntata desfiintare a Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ). Judecatoarea considera ca proiectul…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a declarat ca si pentru PNL si pentru USR-PLUS reprezinta o prioritate desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor in Justitie (SIIJ) si cele doua formatiuni au proiecte de lege in acest sens depuse in Parlament.