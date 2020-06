Presedintele interimar al Senatului, social-democratul Robert Cazanciuc, afirma ca "in numai 6 luni guvernul Orban a emis cel mai mare numar de OUG-uri vazut vreodata", recent fiind publicata in Monitorul Oficial Ordonanta de Urgenta a Guvernului cu numarul 100.



"La 25 iunie 2019, Ludovic Orban spunea urmatorul lucru legat de aceasta practica: 'Mesajul dat de romani a fost acela de a nu mai fi adoptate Ordonante de Urgenta a caror constitutionalitate nu poate fi verificata in timp util prin sesizarea altor autoritati in afara de Avocatul Poporului'. Apoi, la inceputul mandatului,…