Presedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, a felicitat-o pe Maia Sandu pentru alegerea sa in functia de presedinte al Republicii Moldova si a subliniat ca Romania sprijina parcursul european al acestei tari. "Am transmis putin mai devreme un mesaj de felicitare doamnei presedinte ales Maia Sandu. Am sustinut din toate puterile parcursul european al Republicii Moldova. Ca secretar general al MAE, cu multi ani in urma, am contribuit la deschiderea a trei consulate la Cahul, Ungheni si Balti. Practic, au fost primele steaguri puse de statul roman in Republica Moldova. A fost o deschidere…