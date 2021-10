Caz teribil în vestul țării: femeie sechestrată, torturată și aruncată dezbrăcată într-o curte de un angajat ISU și doi copii de bani gata Procurorii din Bihor au retinut un pompier, pe iubita acestuia si pe fratele ei, acuzati ca au sechestrat o femeie, au, batuta dezbracat-o, au batut-o si au tuns-o, aruncand-o in final, in pielea goala si cu un calus in gura in curtea casei. Victima celor trei, spun sursele „Adevarul“, lucreaza la o firma dintr-un sat bihorean, patronata un om de afaceri, fost primar. Copiii afaceristului o banuiau pe femeie ca ar avea o legatura amoroasa cu tatal lor si au decis sa-i dea o lectie impreuna cu iubitul fetei omului de afaceri, fiul unei politiste si al fostului sef de la pașapoarte. Razbunarea… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

