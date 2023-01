Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce pe 6 ianuarie 2023, politistii Biroului Pentru Protectia Animalelor din cadrul I.P.J. Suceava au retinut un tanar de 21 ani pentru o perioada de 24 de ore, sub aspectul savarsirii infractiunii de "folosirea de animale vii pentru dresajul altor animale sau pentru a le controla agresivitatea,…

- Tanar din ALBA, cu mandat de executare, reținut de polițiștii din județ: Fapta care i-a adus peste 3 ani de inchisoare Tanar din ALBA, cu mandat de executare, reținut de polițiștii din județ: Fapta care i-a adus peste 3 ani de inchisoare La data de 10 ianuarie 2023, in jurul orei 18,30, polițiștii de…

- Un tanar in varsta de 21 de ani, din Zvoristea, a fost retinut si ulterior plasat sub control judiciar, dupa ce a folosit iepuri vii pentru a dresa doi caini, au informat, luni, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Suceava.

- Joi, 15 decembrie 2022, polițiștii Secției 2 Politie Rurala Vintu de Jos au depistat și reținut un barbat de 22 de ani, din comuna Ciugud, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei inchisorii emis de Judecatoria Alba Iulia. Barbatul a fost condamnat la executarea unei pedepse privative…

- Șase caini din mai multe gospodarii din satul Negrea, raionul Hancești, au fost impușcați noaptea trecuta și gasiți fara suflare de catre stapani, transmite Jurnal.md . Polițiștii din Hancești au fost sesizați de unul dintre locuitorii satului Negrea, care a spus ca și-a depistat cainele impușcat in…