Caz socant la Constanta!: Cinci minore, agresate sexual de un fost detinut! Condamnare cu executare

Stiri pe aceeasi tema

- Instanta a luat fata de inculpatul minor masura educativa privativa de libertate a internarii intr un centru de detentie pe o perioada de 3 ani si 4 luni, pentru savarsirea infractiunilor de distrugere, vatamare corporala din culpa si evadare. Conform portalului instantelor de judecata, inculpatul minor…

- Un barbat, in varsta de 36 ani, fara antecedente penale, cercetat pentru savarsirea a doua infractiuni de ultraj, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Constanta la un an de inchisoare cu executare Decizia magistratilor este definitiva In concret, in urma probatoriului administrat, in sarcina…

- Oricare va fi decizia Judecatoriei Constanta, aceasta va putea fi contestata la Curtea de Apel Constanta. Precizam ca trimiterea in judecata reprezinta o etapa in cadrul procesului penal, reglementata de Codul de procedura penala, care nu poate in nici o situatie sa infranga prezumtia constitutionala…

- Magistratii de la Judecatoria Constanta au decis condamnarea unui barbat la 22 ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunilor de viol, rele tratamente aplicate minorului si impiedicarea accesului la invatamant general obligatoriu.Decizia nu este definitiva, ea putand fi contestata la Curtea de Apel…

- Curtea de Apel Bucuresti a mentinut, joi, decizia Tribunalului Bucuresti prin care a fost admisa cererea fostului presedinte al Camerei Deputatilor, Bogdan Olteanu, de suspendare a executarii pedepsei de cinci ani de inchisoare primite in dosarul in care a fost condamnat pentru trafic de influenta.…