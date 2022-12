Caz şocant într-o comună din Botoşani. O femeie a fost înjunghiată în propria casă de fostul concubin Agresorul a acționat noaptea. A intrat in casa fostei iubite, inarmat cu un cuțit și a atacat-o in timp ce dormea. Țipetele femeii au trezit copiii care au sarit sa o ajute.Baiatul, in varsta de 14 ani, a fost taiat pe braț de mai multe ori, iar sora lui, de 12 ani, a fost stropita cu apa oparita. Femeia injunghiata a reusit sa sune la 112, moment in care agresorul a fugit.Ambulanta si politistii au ajuns imediat la fata locului. Barbatul este acum cercetat pentru tentativa de omor si nerespectarea ordinului de protectie. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

