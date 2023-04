Caz șocant în China. Ce au putut să descopere medicii în urechea unei femei Caz șocant in China, unde medicii au descoperit in urechea unei femei, care a ajuns la doctor cu dureri cumplite, un timpan fals, de fapt o intreaga colonie de insecte. Femeia avea dureri groaznice la o ureche, dar in nici un caz nu se aștepta la așa ceva. Descoperirea a fost facuta pe 20 aprilie de catre un medic din Sichuan, China, in timp ce efectua o endoscopie la urechea unei femei care s-a plans de tinitus. Medicul a extras din urechea femeii un „timpan” fals, care era de fapt o panza țesuta de un paianjen, in care creștea o colonie de bebeluși, potrivit Observatornews . The post Caz șocant… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

