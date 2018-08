Caz Skripal. Marea Britanie cere ajutor după otrăvirea cu noviciok ''Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice a primit o cerere din partea Regatului Unit luni in vederea extinderii asistentei sale tehnice'', a declarat OIAC intr-un comunicat. ''Raspunzand cererii, OIAC va trimite o echipa de asistenta tehnica pentru a supraveghea si a colecta esantioane suplimentare'', a adaugat organizatia. OIAC a trimis la fata locului o echipa in iulie, la cererea Londrei, ''pentru a determina in mod independent natura'' substantei care a cauzat moartea unei persoane la Amesbury, in sudul Angliei. Dawn Sturgess (44 de ani), mama a trei copii, a murit… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

