- Un copil a fost accidentat, marti seara, pe o trecere de pietoni din Iasi, de o soferita care a fugit de la locul accidentului. Ea a fost gasita in trafic de politisti si dusa la audieri. Copilul a fost transportat la spital, policontuzionat, dar constient, scrie News.ro. Accidentul s-a produs in jurul…

- Medicii de la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi sunt rezervati in ceea ce priveste prognosticul de viata al copilului care a fost aruncat, alaturi de fratele sau, de mama sa de la primul etaj al unui hotel din municipiul Botosani, confrom AGERPRES. Medicii de la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi…

- Transplant renal cu succes pentru un botoșanean la Spitalul “Parhon” din Iași, de la un donator aflat in moarte cerebrala Medicii de la Spitalul “Dr.C.I.Parhon” din Iasi au efectuat doua transplanturi renale dupa ce familia unei persoane aflata in moarte cerebrala a fost de acord cu donarea de organe.…

- Bancnote, o lingura, o lama de cutit, cuie si alte obiecte de metal au fost scoase de medici din stomacul unui barbat, in urma unei interventii chirurgicale. Barbatul a ajuns la spital dupa ce s-a injunghiat singur, scrie News.ro. Un barbat, de 54 de ani, a ajuns la Spitalul ”Sfantul Spiridon” din Iasi,…

- O intreaga colecție de obiecte a fost gasita in stomacul unui barbat din Iași, ajuns la spital dupa ce s-a injunghiat in burta. Medicii i-au scos din stomac bancnote de 1 leu, cuie, o lingura, o lama, o cruciulița și altele.Barbatul de 54 de ani a fost dus la Unitatea de Primire a Urgențelor de la…