- Incendiu la un autobuz in Timișoara. 40 de calatori s-au evacuat. Pompierii din Timiș au intervenit marți dupa-amiaza pentru stingerea unui incendiu produs la un autobuz de transport public in comun, in Piața 700 din Timișoara, pe st. Gheorghe Dima.

- In jurul orei 16:35, pompierii au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu produs la un autobuz de transport public in comun, in Piața 700, pe strada Ghe. Dima. La fața locului s au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului 2 Timișoara cu doua autospeciale de stingere. Incendiul…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta seara la un garaj aflat pe strada Foisor, din Timisoara. Pompierii s-au deplasat la fata locului. Fumul gros izbucnit in jurul orei 19 a fost vizibil din mai multe zone ale orasului, inclusiv din Dumbravita. Cei de la ISU Banat au anuntat ca pompierii intervin pentru…

- Un incendiu a avut loc miercuri dupa-amiaza intr-un bloc din Piatra Neamț. 10 persoane s-au autoevacuat, iar alte 5 au fost evacuate de polițiști și pompieri.Potrivit ISU Neamț, incendiu a izbucnit in bucataria unui apartament situat la al treilea etaj al blocului, conform mediafax. La fața…

- Un incendiu a izbucnit, vineri, 8 septembrie, la balconul de la etajul 4 a unui bloc de pe bulevardul Dacia din Hunedoara. 11 persoane s-au autoevacuat, iar alte 4 au fost scoase de salvatori. Doua persoane intoxicate cu fum au fost transportate la spital, informeaza portalul local ReplicaHD, care citeaza…

- ”E o problema pe care nu o avem noi ca tara in ultimul an sau in ultimii doi ani. De peste 25 de ani in Romania nu s-a cumparat nicio garnitura noua. 161 de garnituri sunt in achizitie, primele vor veni in aceasta toamna. Nu poti sa ai pretentii de conditii europene cand timp de peste 25 de ani nu s-a…

- Intervenție a pompierilor, in noaptea de vineri spre sambata, pe strada Constructorilor din Timișoara. Pompierii au fost chemați sa intervina dupa ce o cladire dezafectata a fost cuprinsa de flacari. Salvatorii au reușit sa stinga focul rapid, inainte ca acesta sa se extinda la o fabrica de bețe de…