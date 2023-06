Caz incredibil: Mamă de 32 de ani, arestată pentru abuzarea sexuală a copiilor săi O mama a fost arestata și risca ani grei de inchisoare pentru abuzarea sexuala a copiilor sai. In localitatea suceveana Galanești, doi copii au fost abuzați sexual chiar de mama lor și forțați sa cerșeasca. Femeia de 32 de ani din Suceava este cercetata pentru viol și rele tratamente aplicate copiilor sai. Procurorii spun ca mama a pus in primejdie grava dezvoltarea normala a copiilor din punct de vedere fizic, intelectual și moral. Procurorii o cerceteaza pentru rele tratamente aplicate minorului in condițiile in care, in calitate de mama, și-a folosit copiii de 5 și 9 ani la cerșit și la acțiuni… Citeste articolul mai departe pe bzc.ro…

