Nici nu s-a lamurit bine omenirea in legatura cu acele cazuri de hepatita necunoscuta la copii, ca in atenția lumii medicale intra alta belea. Veștile rele vin dinspre Londra. Autoritatea britanica de sanatate (UKHSA) a raportat ca a identificat la un pacient un caz rar de variola a maimuței. Aceasta este o boala virala, foarte asemanatoare cu variola umana, și provoaca, in general, simptome ușoare, cum ar fi febra, dureri de cap, dureri musculare și dureri de spate, iar recuperarea are loc in cateva saptamani, deși nu e deloc exclus sa se inregistreze și cazuri mai grave. Potrivit British Health…