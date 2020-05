Stiri pe aceeasi tema

- Un cartier din Buzau a intrat in carantina, incepand de luni, dupa ce 19 persoane au fost depistate cu Covid-19. Virusul ar fi fost adus in cartier de un barbat care de Paști a mers in județul...

- Buzaul se confrunta astfel cu primul caz de infecție comunitara, primul inregistrat in județul Buzau de la inceputul pandemiei Covid – 19. Reprezentanții Prefecturii au confirmat duminica seara cele 19 cazuri noi de COVID 19, contacți direcți ai celui de-al 21-lea buzoian confirmat cu noul Coronavirus,…

- Un numar de 19 cazuri de coronavirus au fost identificate la Buzau, intre care doi copii de un an, toti facand parte din familia unui barbat de 41 de ani confirmat in cursul zilei de duminica, despre care s-a stabilit ca ar fi luat virusul de la un caz identificat in Barbulesti, judetul Ialomita. Toate…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) a actualizat marți definițiile de caz COVID-19. Astfel, in cazul unui pacient a carui infectare apare la 14 zile de cand este internat in spital se va considera ca in mod cert a luat boala din unitatea medicala.Dupa explozia cazurilor de COVID-19 in mai…

- In condițiile in care oficialii au anunțat cat se poate de clar ca masurile restrictive dispuse de autoritați raman valabile și de Sarbatorile Pascale, in incercarea de a stavili pe cat posibil raspandirea cazurilor de infectare cu noul coronavirus la nivel național, oamenii legii au verificat, pe teren,…

- Un barbat de 34 de ani, din municipiul Ramnicu Sarat, a fost preluat duminica seara din centrul de carantina din municipiul Buzau și transportat cu o ambulanța SMURD la Institutul ”Matei Balș” din București. El a avut singurul rezultat pozitiv din lotul de teste prelevate buzoienilor care se aflau izolați…

- Avand in vedere necesitatea unor clarificari suplimentare asupra recomandarilor de conduita in prevenirea raspandirii coronavirus (COVID-19), Grupul de Comunicare Strategica pune la dispoziție raspunsuri pentru o serie de intrebari ridicate in spațiul public: Care este diferența dintre…