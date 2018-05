Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania (APAH-RO) organizeaza conferința de presa privind lansarea ”Saptamanii Europene a Testarii Hepatitelor”. Evenimentul este programat miercuri, 16 mai, ora 11.00, la hotel Capitol (Calea Victorie, nr. 29). In Romania, campania va fi desfașurata…

- Nicolae Badea a obținut o victorie importanta in conflictul cu Ionuț Negoița și poate scoate la licitație acțiunile actualului șef dinamovist pentru a-și recupera prejudiciul de 2.000.000 de euro. Razboiul dintre Ionuț Negoița și Nicolae Badea a ajuns la noi cote. Dupa ce Tribunalul a hotarat sa se…

- Rasturnare incredibila de situație in cazul Avicii. Dupa ce s-a vorbit despre boala grava de care ar fi suferit artistul de 28 de ani, familia a confirmat, in urma cu puțin timp, ca DJ-ul s-a sinucis.

- Scandalul controversatelor protocoale este departe de a se incheia! Mai mult, ițele par sa se complice mai mult cu fiecare zi. Mai exact, presedintele ICCJ, judecatorul Cristina Tarcea, a explicat ca avizele de interceptare emise de catre Curte au avut un temei legal, in ciuda interpretarilor care arata…

- Eveniment tragic in familia lui Bogdan Despescu, fostul șef al Poliției Romane! Fratele acestuia s-a spanzurat, acesta fiind gasit fara suflare de catre soția lui, in locuința sa din Nehoiu, Buzau.Florin Despescu (47 de ani) s-a sinucis in noaptea de sambata spre duminica, dar informația a…

- La Spitalul Judetean din Oradea a avut loc, miercuri dimineața, prima prelevare de cord din acest an. Familia unui tanar in varsta de 35 de ani, aflat in moarte cerebrala, și-a dat acordul ca organele acestuia sa fie donate, astfel ca inima a fost transportata cu elicopterul la Institutul de Urgenta…

- La prabusirea DNA-aului contribuie aceste dosare falsificate iar la aflarea adevarului a contribuit presa independenta, scrie politicianul Gelu Visan pe contul personal de socializare: DNA s-a transformat intr-o organizație mafiota prin care oamenii care deranjeaza sunt bagați in pușcarie. Este momentul…

- Consecventa acțiunilor de cooperare cu instituții similare din Republica Moldova, demarate acum doi ani prin semnarea acordurilor-cadru cu Inspectoratul Școlar Național și cu Institutul de Științe ale Educației din Chișinau, conducerea Inspectoratului Școlar Județean Vaslui a decis extinderea acestor…