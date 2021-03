Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) continua acțiunile de urmarire penala in dosarul privind documentarea membrilor organizației criminale cu activitate in interiorul și in afara Instituțiilor Penitenciare.

- Drept rezultat al perchezițiilor din ziua de miercuri, 24 februarie 2021, in Penitenciarul nr. 15 – Cricova, Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), de comun cu angajați ai DDS „Pantera” a ANP, Inspectoratului Național de Investigații și BPDS „Fulger” a IGP…

- Fundatia "Fantasioldquo; a fost condamnata la pedeapsa de 7.000 de lei amenda penala. Fundatia "Thalialdquo; a fost condamnata la pedeapsa de 5.000 de lei amenda penala.Judecatorii Curtii de Apel Galati au acordat un nou termen in care Nicusor Daniel Constantinescu, fostul presedinte al Consiliului…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale i-a inaintat șefului suspendat al Procuraturii Anticorupție invinuirea pentru patru capete de acuzare și a depus demers pentru aplicarea masurii preventive - arestul preventiv pentru 30 de zile.

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale i-a inaintat șefului suspendat al Procuraturii Anticorupție invinuirea pentru patru capete de acuzare și a depus demers pentru aplicarea masurii preventive - arestul preventiv pentru 30 de zile. Acesta este acuzat de: ”exces de…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a terminat urmarirea penala in privința invinuitului cu dubla cetațenie, anunțat in cautare pentru șantaj. Este vorba despre Gheorghii Nazaruc alias „Jora”, extradat pe 14 decembrie din regiunea Odessa in Republica Moldova…

- MAE al Rusiei l-a chemat pe Ambasadorul Bulgariei la Moscova, Atanas Kristin, din cauza expulzarii diplomatului rus din Sofia, transmite corespondentul RIA Novosti. Luni, Kristin a sosit in cladirea din Piața Smolensk. Discuția sa cu angajații departamentului a durat mai puțin de o jumatate de ora.…