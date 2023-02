Orice afacere are nevoie de promovare pentru a fi recunoscuta de catre public. Indiferent de domeniul pe care se dezvolta, este necesara și o identitate in mediul online construita pe baza promovarii prin diferite surse: articole SEO, advertoriale sau chiar comunicate de presa. Știai ce impact au cele din urma texte? De cate ori ți s-a intamplat sa dorești sa comunici o informație valoroasa publicului și sa nu știi cum poți sa faci asta? Te-ai intrebat daca niște comunicate de presa te-ar putea ajuta? Afla ca da, acestea fiind cele mai relevante in astfel de situații. Un nou eveniment in firma,…