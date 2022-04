Căutat de poliție după ce a lovit doi copii cu mașina și a fugit Un șofer care a lovit cu mașina doi copii pe o strada din sectorul 2 al Capitalei și a fugit apoi de la locul accidentului este cautat de polițiștii de la Brigada Rutiera a Capitalei. Cei doi minori au fost transportati la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. „La data de 21.04.2022, in jurul orei […] The post Cautat de poliție dupa ce a lovit doi copii cu mașina și a fugit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

