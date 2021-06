Căutări dramatice la Isaccea cu mai multe bărci și un elicopter SMURD. Două surori ar fi dispărut în Dunăre Doua surori de 11 și 12 ani sunt cautate de zeci de persoane dupa ce au disparut in Dunare, in preajma localitații tulcene Isaccea. La fața locului acționeaza scafandrii, dar și echipajul aerian de la SMURD Galați, informeaza Digi 24. Potrivit ISU Tulcea, apelul de urgența la 112 a fost inregistrat luni, la ora 16.10. […] The post Cautari dramatice la Isaccea cu mai multe barci și un elicopter SMURD. Doua surori ar fi disparut in Dunare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Din primele informații, una dintre fetițe, cea de 11 ani, ar fi alunecat și a cazut in apa, iar cea de-a doua ar fi intrat dupa ea pentru a o scoate la mal. La fața locului acționeaza scafandrii, dar și echipajul aerian de la SMURD Galați. Potrivit ISU Tulcea, apelul de urgența la 112 a […]

- Doua surori de 11 și 12 ani sunt cautate de zeci de persoane dupa ce au disparut in Dunare, in preajma localitații tulcene Isaccea. La fața locului acționeaza scafandrii, dar și echipajul aerian de la SMURD Galați.

