Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce ieri a depus juramantul și a preluat funcția de prefect, principala preocupare a lui Zoltan Nemeth a fost evaluarea cat mai exacta a situației in ceea ce privește modul in care pandemia afecteaza Timișul. „Mi-am petrecut primele 24 de ore in funcția de Prefect cautand soluții pentru situația…

- Creșterea a fost mai accentuata in randul populatiei tinere. Conform analizei Institutului National de Sanatate Publica era de asteptat ca redeschiderea scolilor sa duca la un nivel sporit de mobilitate si interactiune in cadrul comunitatilor, cu impact asupra situatiei epidemiologice, iar in perioada…

- Primaria Capitalei, condusa de Nicușor Dan, a publicat propunerea pentru ordinea de zi a Consiliului General al Municipiului București pentru data de 26.02.2021, pe care apar mai multe proiecte care prevad suspendarea pentru o perioada de 24 de luni a planului urbanistic zonal precum și a certificatelor…

- In ciuda pandemiei de Covid-19, prețurile terenurilor nu au suferit scaderi notabile pe parcursul lui 2020, estimarile privind eventuala evoluție a acestora in 2021 fiind, deocamdata, destul de temperate. Aceasta se datoreaza nu doar inerției ce caracterizeaza piața imobiliara in general, ci și faptului…

- Datele actualizate ale raportului Media Fact Book, realizat de agenția Initiative, estimeaza ca piața de media din Romania a scazut cu 2,7% in 2020, pana la valoarea de 467 milioane de euro. In 2021, este așteptata o revenire de 4%, pana la valoarea de 485 milioane de euro, susținuta in mod special…

- Acțiunile Tesla Inc au crescut cu 5,6% vineri, majorând capitalizarea de piața a producatorului de mașini electrice la peste 800 de miliarde de dolari pentru prima data, anunța Reuters. Evoluția acțiunilor Tesla l-a ajutat pe directorul executiv Elon Musk sa-l depașeasca pe Jeff Bezos, fondatorul…

- In conditiile optimismului referitor la vinzarile de iPhone-uri, cererea pentru produsul Teams al Microsoft, dezvoltarea platformei de comert electronic a Amazon si soliditatea afacerilor cu publicitate ale Google si Facebook, activitatile companiilor Big Tech nu au fost incetinite nici de Covid-19…

- Doar opt concurenți au mai ramas, dupa duelurile de seara trecuta, pentru marea confruntare dinaintea finalei X Factor, sezonul 9! Aceștia se vor duela azi, de la 20.30, la Antena 1, iar la finalul serii, fiecare...