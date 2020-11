Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea (45 de ani) și soțul ei, artistul Tavi Clonda (40 de ani), au impreuna doua fiice, Iris Thea Selena (2 an) și Victoria Bella Margot (3 ani). Invitata in platoul emisiunii La Maruța, Gabriela a avut-o alaturi pe fiica cea mare și a vorbit despre perioada de izolare impusa de pandemia…

- Pepe (41 de ani) și soția lui, Raluca Pastrama (28 de ani), au divorțat. Artistul a facut anunțul in mediul online, intr-un videoclip publicat pe YouTube. Fostul cuplu are impreuna doua fiice, Maria (7 ani) și Rosa Alexandra (4 ani). Potrivit solistului, cel mai greu le-a fost sa discute cu fiicele…

- In vara anului trecut, artista Andreea Antonescu (38 de ani) confirma ca s-a separat de soțul ei, omul de afaceri Traian Spak (38 de ani). Fostul cuplu a fost casatorit timp de aproape 9 ani și are o fiica, Sienna, in varsta de 9 ani. Artista Andreea Antonescu vrea sa-și refaca viața De curand, intr-un…

- Omul de afaceri Ion Țiriac (81 de ani) are trei copii din doua relații. Fostul jucator profesionist de tenis are un fiu, Alexandru Ion Jr. (43 de ani), din relația cu modelul Mikette von Issenberg. Apoi, din relația cu jurnalista Sophie Ayad (50 de ani), barbatul mai are alți doi copii, o fiica și un…

- Cristi Borcea a povestit Libertatea ca și-a luat vacanța de la business, intrucat i-au sosit din SUA și ultimii trei copiii, Melissa, Alex și Gloria pe care nu i-a mai vazut de la Craciunul 2019, din cauza pandemiei de coronavirus, și vrea sa-și petreaca timpul cu ei pana in noiembrie, cand se vor intoarce…

- Donald Trump si Joe Biden, cei doi candidati pentru fotoliul de la Casa Alba, urmeaza sa aiba cea de-a doua confruntare. Dezbaterea televizata ar urma sa se anuleze la cererea democratului. A doua din cele trei dezbateri organizate pentru alegerile prezidentiale din Statele Unite ale Americii ar putea…

- Ambasada Statelor Unite in Romania, alaturi de Consiliile Americane pentru Educație Internaționala, invita liceeni cu cetațenie romana sa participe la programul FLEX 2021-2022. Programul educațional FLEX este finanțat de catre Departamentul de Stat al Guvernului Statelor Unite ale Americii și iși propune…