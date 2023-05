Stiri pe aceeasi tema

- „Firebrand”, unul din filmele intrate in cursa pentru Palme d'Or, a fost prezentat in premiera in cadrul Festivalului de Film de la Cannes 2023. Evenimentul a fost precedat de o defilare extravaganta a vedetelor pe covorul roșu.

- O femeie din Gorj a fost trimisa in judecata pentru sute de fapte de abuz de incredere. Romanca este acuzata ca l-a „țepuit” cu peste 600.000 de euro pe un italian pe care l-a cunoscut intr-un club in care lucra ca dansatoare.

- O tanara din Romania a fost inclusa in topul Forbes al celor mai de succes tineri intreprinzatori, sub 30 de ani, din Europa. Ruxandra Pui este co-fondatoarea Digitail, start-up-ul care ii ajuta pe proprietarii de animale de companie si pe medicii veterinari sa gestioneze si sa monitorizeze mai usor…

- Victorie mare pentru Sorana Cirtsea! Romanca s-a calificat in sferturi la Indian Wells, dupa ce a invins-o pe sportiva franceza, Caroline Garcia, locul 5 WTA. Este cel mai bun rezultat pe care Sorana Cirstea l-a obținut in acest an.

- Prima editie a festivalului Massif a fost un succes si a adus in Poiana Brasov peste 100 de artisti romani si internationali, precum si peste 38.000 de participanti. Toti acestia s au bucurat de muzica, munte si sporturi de iarna la cele 3 scene de la baza partiei Bradu si la cele 3 apres ski uri partenere:…

- Snejana Suzana Raichici, o galațeanca prin adopție, a instruit sute de femei care ingrijesc in prezent batrani din Austria și Germania. Școala ei de ingrjitoare are marele avantaj ca le garanteaza cursantelor un loc de munca imediat dupa absolvire, pe salarii intre 1.500 și 2.500 de euro.

- Sala „Gheorghe Barițiu” a gazduit cea de-a zecea ediție a memorialului „Ioan Deteșan”. Au fost aproape 500 de copii care au participat, de la 19 cluburi. S-a jucat fara scor, fara presiune, iar distracția celor mici a fost pe primul loc. „Ediția a X-a a Festivalului de Handbal „Ioan Deteșan” a ajuns…