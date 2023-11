Stiri pe aceeasi tema

- Forțele Armate ale Federației Ruse au executat mai multe lovituri aeriene, cu rachete și artilerie in pozițiile in care erau concentrate trupele ucrainiene pe direcția sud Donețk. Rușii afirma ca au neutralizat aproximativ 140 de militari

- Rusia dispune de proiectile de artilerie pentru un inca an de ostilitați active in Ucraina, iar intensificarea angajarii forțelor sale in zonele Avdiivka (regiunea Donețk) și Kupiansk (regiunea Harkov) ar putea indica pregatirea unei noi ofensive, potrivit serviciilor estoniene de informații

- Șeful centrului de informații al Forțelor de Aparare Estoniene, Ants Kiviselg, a declarat ca activarea trupelor rusești in districtele Avdiivka și Kupiansk indica pregatirea unei noi ofensive, conform Ukrainskaia Pravda.Conform evaluarii armatei estoniene, Rusia are in prezent obuze de artilerie…

- Potrivit analiștilor, pana la 8 septembrie 2023, cel puțin 31.665 de soldați ruși au murit in razboiul din Ucraina. Analiza a fost realizata in comun de jurnaliști de la Mediazona și BBC, precum și o echipa de voluntari

- Atacurile Rusiei impotriva Ucrainei au ucis 19 persoane și au ranit 48 in ultimele 24 de ore, distrugand case și infrastructura civila, au raportat autoritațile regionale.Un total de 10 regiuni ucrainene au fost vizate - Dnipropetrovsk, Sumi, Lugansk, Mykolaiv, Cernihiv, Zaporizhzhia, Donețk, Herson,…

- UPDATE O racheta lansata de ruși a lovit o piața din regiunea Donețk, omorand 16 oameni, inclusiv un copil, nunța premierul ucrainean Denys Shmyhal, potrivit CNN. Alte zeci de persoane sunt ranite. O racheta ruseasca a lovit o piața din orașul Konstantinovka, din regiunea estica Donețk, ucigand 16 persoane.…

- ”The New York Times”, citand inalți responsabili militari americani, anunța ca pierderile umane in razboiul dus de Rusia contra Ucrainei sunt de ambele parți in conflict considerabile. In total, circa 500.000 de militari ruși și ucraineni au fost uciși sau raniți in cele 18 luni de la invadarea Ucrainei.…

- Ministerul Apararii rus a anuntat joi ca fortele sale au inregistrat succese intr-o ofensiva in regiunea ucraineana Donetk, relateaza Reuters, citand agentii de presa ruse, conform Agerpres.Potrivit agentiei RIA, Ministerul Apararii de la Moscova a afirmat ca Ucraina a pierdut patru vehicule blindate…