Câți profesori s-au programat pentru a se vaccina anti-Covid. Precizările ministrului Educației înainte de redeschiderea școlilor Saptamana viitoare urmeaza sa fie luata o decizie referitoare la redeschiderea școlilor din data de 8 februarie. Intre timp ministrul Educației anunța ca pana in acest moment aproximativ 6.000 de cadre didactice au primit prima doza de vaccin anti-Covid. In total s-au inscris la vaccinare 80.000 de cadre didactice. „In etapa a doua, procentul celor cu disponibilitate de vaccinare a crescut semnificativ. Pana acum, nu a inceput un proces dedicat sectorial pentru personalul din invațamant, dar conform discuțiilor cu coordonatorul campaniei de vaccinare, inainte de 8 februarie se va incepe și un… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

