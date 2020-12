Stiri pe aceeasi tema

- Deschidere integrala a traficului pe Lotul 1 respectiv finalizarea Lotului 2 din Autostrada A10 Sebeș – Turda va avea loc in luna iunie 2021, potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Directorul general al CNAIR, Mariana Ionița a avut joi, 10 decembrie, ultima…

- „Vorbim la zece luni de aproape 36 de miliarde de lei investiti din fonduri publice. Este o cifra istorica, cea mai mare suma investita in investitii publice din ultimii zece ani. In ceea ce priveste constructiile ingineresti reprezinta jumatate din tot ce inseamna piata constructiilor din Romania,…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, miercuri, la deschiderea tronsonului de autostrada A7 – varianta ocolitoare Bacau. Pe 20 noiembrie, prim-ministrul Ludovic Orban anunta, la Bacau, ca autostrada de centura a orasului va fi data in folosinta in cateva zile si felicita constructorul pentru ca a reusit…

- Mariana Ionita, directorul general al Companiei Nationale pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat darea in folosința a Lotului I al Autostrazii Sebeș – Turda, intre Sebeș și Alba Iulia – Sud. „Cu Sebes-Turda, primul lot, suntem aproape de final si pregatim darea in trafic la inceputul…

- Autostrada care ar urma sa lege Ploiestiul de Siret este inclusa in propunerea PNL pentru Planul National de Redresare si Rezilienta, bazat pe fonduri europene. Ruta este esentiala pentru Romania, urmand sa traverseze tara de la nord la sud. Lucrarea ar urma sa coste, conform proiectiei din…

- Pana la sfarșitul anului vom avea 315 km de drumuri, centuri ocolitoare și autostrazi. In acest ultim caz ar fi vorba de o suplimentare cu 87 de km. Intrebat daca nu este puțin faptul ca se vor inaugural doar 89 de km de șosea rapida, ministrul Lucian Bode a recunoscut ca nu este o cifra cu care sa…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat, in cadrul unei conferințe de presa, ca rețeaua de drumuri naționale, autostrazi și variante ocolitoare in Romania se va imbunatați in 2020 cu 315...

- Directorul general al Companiei Naționale de Administrarea a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Mariana Ionița, a dispus din data de 16 octombrie 2020, taxa noua de drum pentru mașinile inmatriculate in alta țara, care intra pe drumurile din Romaniei. Astfel, taxa noua de drum pentru mașinile inmatriculate…