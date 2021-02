La cinci ani de cand a aparut Legea darii in plata, in Dolj au existat zeci de persoane care au intrat in incapacitate de plata. In intervalul analizat, puține au fost cazurile in care debitorii au dat efectiv locuința. Unii au mai ramas datori catre banca. Mulți au fost dispuși sa dea casa bancii, pentru ca nu iși mai permiteau plata ratelor. Insa, aceasta procedura legala a fost greu de pus in practica. La Dolj, de cele mai multe ori, procesele au fost caștigate de banci. Legea 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri mobile in vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite a fost controversata…