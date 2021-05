Câți bani poți face din TikTok. Cum se plătește Tik Tok este una dintre cele mai folosite aplicații la nivelul actual. S-a aliniat la același nivel cu Instagramul, iar multe persoane caștiga deja sume frumoase din niște videoclipuri foarte scurte. Odata ce videoclipurile tale fac mai multe accesari, vine discuția despre reclame . Mulți sponsori cauta persoane cu videoclipuri virale pentru a promova produsele lor. Potrivit analiștilor, in cazul in care utilizatorii colaboreaza cu branduri, aceștia pot ajunge sa primeasca chiar și 200.000 de dolari per postare, daca promoveaza un anumit produs. Totodata, cercetaorii susțin ca popularitatea TikTok… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

