Câți bani costă să stai o noapte la cort în Thassos. Prețurile actuale pentru cazare, cort, mașină și curent Iți planifici urmatoarea vacanța in Grecia și nu știi exact cum sa te bucuri in regiune? Ai numeroase opțiuni la indemana. Poți sa inchiriezi o mașina cu cort și sa explorezi imprejurimile sau chiar o rulota. Playtech Știri iți arata in randurile de mai jos cați bani costa sa stai o noapte la cort in […] The post Cați bani costa sa stai o noapte la cort in Thassos. Prețurile actuale pentru cazare, cort, mașina și curent appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu plaje turcoaz, ruine sarutate de soare și preparate delicioase din bucataria mediteraneana, Grecia reprezinta un adevarat pachet de vacanța de vis. Sa nu uitam nici de scena artistica și de munții care iți taie rasuflarea. De secole se afla in fruntea listei de dorințe a calatorilor și continua sa…

- Una dintre țarile care fac parte din topul destinațiilor de vacanța ale turiștilor este Grecia. Ca in cazul oricarei calatorii, cheltuielile reprezinta unele dintre cele mai importante aspecte de luat in calcul. Afla in randurile de mai jos cat costa un gyros, o salata și un souvlaki in Thassos in 2023.…

- Cat costa o noapte de cazare in Thassos in august 2023? Așa cum s-a intamplat și in ultimii ani, mulți romani aleg Grecia ca destinație de vacanța. Cei care se gandeau la un concediu in ultima luna a verii au avut parte de o surpriza cand au verificat tarifele. Cat costa o noapte de cazare […] The post…

- Viața in Grecia este un vis impartașit de mii de oameni. Imaginați-va doar scufundari in Marea Egee in fiecare zi, mese cu legume și fructe proaspete mediteraneene, pranzuri lungi cu mezze in tavernele locale, vinul Retsina cu apusul de soare seara, soarele nesfarșit, uleiul de masline fantastic, oamenii…

- Romanii se vor bucura, peste doar cateva zile, de o noua minivacanța, iar hotelierii din zonele cele mai cautate au pregatit oferte și pachete pentru turiști. Cat a ajuns sa coste o noapte de cazare de Rusalii, la Poiana Brasov. Prețurile nu sunt cele mai mici. In acest an, oamenii vor scoate din buzunar…

- Ca in fiecare an, și in 2023, conform tour-operatorilor, romanii au ales plajele Greciei pentru vacanța de vara. Dar, așa cum s-a intamplat mai peste tot, inclusiv Grecia a resimțit din plin toate crizele din ultimii doi ani, așa ca 2023 a adus noi majorari de prețuri la sejururile din ceelbrele insule…

- Pe 1 mai se va da startul unui nou sezon estival, iar tineretul, deja o tradiție, va da fuga in una din cele mai populare stațiuni turistice, Vama Veche. Dar, comparativ cu ceilalți ani, ne-am interesat cat va costa o noapte de cazare in Vama Veche de 1 Mai, iar ca o prima concluzie, putem […] The post…

- Am revenit cu un nou material din ciclul „Turist prin țara mea!”, și vorbim azi despre cați bani costa o noapte de cazare all-inclusive in hotelurile de pe litoral. Deși hotelierii au justificari referitor la anoile prețuri, romanii sunt nevoiți sa scoata extrem de mulți bani an 2023 pentru o noapte…