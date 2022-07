Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi (UMF) mai ofera o sansa candidatilor care au luat nota de trecere la examenul de admitere la una dintre cele 4 facultati ale institutiei de invatamant superior, dar nu au avut o nota suficient de mare ca sa prinda locul dorit, la taxa…

- Dupa mai multi ani in care mediile de intrare la Universitatea de Medicina si Farmacie din Iasi au fost extrem de ridicate, in acest an, la 4 dintre specializarile din cadrul UMF ultima medie de intrare la locurile fara taxa a fost 5. Astfel, la Facultatea de Medicina Dentara pentru specializarea Asistenta…

- Rezultatele examenului de admitere in anul universitar 2023-2024 la Universitatea de Medicina si Farmacie ‘Gr.T.Popa’ din Iasi au fost afisate in cursul noptii de duminica spre luni. Astfel, nota ultimului admis in anul universitar 2022-2023 la studiile finantate de la buget la Facultatea de Medicina…

- Duminica, 24 iulie, cei peste 2.200 de candidati care s-au inscris pentru a da concursul de admitere la Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi, au sustinut testul grila, cu durata de trei ore. Rezultatele sunt asteptate cel tarziu luni. Examenul s-a dat in conditii sporite…

- 2.207 de dosare au fost depuse la Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi (UMF) la concursul de admitere din 2022, tinerii pregatindu-se deja de examenul care va avea loc pe 24 iulie. Cele mai cautate patru specializari de la UMF s-au mentinut si anul acesta. La Medicina generala…

- Marea lupta a ultimilor ani in timpul admiterii pentru universitatile de stat din Iasi a fost ocuparea locurilor la buget, pentru a obtine finantare maxima de la Ministerul Educatiei. Dar in ultimii ani, a crescut din ce in ce mai mult cererea inclusiv pentru locurile cu taxa de la unele facultati ale…

- Doua sefe de promotie de la Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi (UMF) au vorbit, la finalul studiilor, despre experienta lor ca studente si ce le asteapta pe viitor. Madalina Andreea Beldie este sef de promotie la specializarea Medicina, linia de predare in limba romana.…

- Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi (UMF) a deschis inscrierile pentru concursul de admitere care va avea loc in data de 24 iulie. De la inceputul acestei luni, cei care doresc sa devina medici, farmacisti, dentisti, kinetoterapeuti sau alte specializari derivate din cele…