Stiri pe aceeasi tema

- Piata de vehicule comerciale din Romania a crescut in primele sase luni cu 7%, fiind inmatriculate 12.572 de masini, ponderea cea mai mare fiind reprezentata de vehiculele comerciale usoare, cu 8.642 inmatriculari, arata datele ACEA - Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile si ACAROM…

- Soferul care vineri a lovit cinci masini in Capitala, ranind doua persoane, este recidivist, o persoana periculoasa si a fost dat in consemn la frontiera, a declarat, sambata, seful Politiei Romane, chestorul Ioan Buda.

- Lamborghini a vandut 2.327 de mașini in primele 6 luni din 2018, cu 11% mai mult decat in aceeași perioada de anul trecut. Este un nou record istoric pentru italieni, a caror performanța a depașit deja vanzarile totale de acum 5 ani.

- In jurul orei 18:30, la intersecția strazilor Eftimie Murgu cu Andrei Șaguna s-a petrecut un accident in care au fost implicate doua autovehicule și o autospeciala SMURD aflata in misiune. Din primele informații oferite de martori, se pare ca șoferul autovehiculului Audi cu numere de Bacau a patruns…

- Ford F-150 este cea mai vanduta mașina in primele patru luni ale anului cu peste 336.000 de unitați și este urmata de Toyota Corolla și Volkswagen Golf, in timp ce Dacia Sandero ocupa locul 43 cu peste 123.000 de unitați, scrie automarket.ro.

- Printr-o colaborare intre importatorul Porsche Romania și Renovatio, clienții noi de vehicule electrice Volkswagen vor avea acces gratuit, din a doua jumatate a acestui an, la rețeaua de puncte de alimentare cu energie Renovatio.

- Seat a incheiat primele cinci luni din acest an cu cele mai bune vanzari din istoria companiei. Spaniolii au livrat in total 238.500 de mașini și au stabilit un nou record istoric. Ultimul record pentru vanzarile Seat fusese stabilit acum 18 ani.

- Vanzarile de autoturisme ecologice noi au crescut cu 83,02%, in primele patru luni din 2018, comparativ cu aceeasi perioada din anul anterior, pana la 1.003 unitati, de la 548 de unitati, cat se consemnasera in 2017, reiese din statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme…