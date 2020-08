Câți bani au dat românii pe testele covid în mai puțin de 30 de zile. Clinicile private s-au îmbogățit Odata cu deschiderea listelor pentru testele de depistare a COVID-19, clinicile private au adaugat sume considerabile la buget. Asta pentru ca in 30 de zile romanii au facut nu mai putin de 192.000 de teste la cerere, asta insemnand un venit urias pentru unitatile medicale. Cati bani au cheltuit romanii pentru a afla daca au […] The post Cați bani au dat romanii pe testele covid in mai puțin de 30 de zile. Clinicile private s-au imbogațit appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

