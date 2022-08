Stiri pe aceeasi tema

- Sepsi Sfantu Gheorghe, FCSB și CS Universitatea Craiova vor incerca joi sa obțina calificarea in turul trei preliminar al Conference League. Partidele celor trei echipe din Romania vor fi transmise in format LiveBLOG pe HotNews.ro.

- Sezonul 2022 – 2023 al primei divizii de fotbal din Romania, redenumita ”Superliga”, a debutat vineri, 15 iulie. Doua dintre noile promovate vor debuta acasa, Petrolul cu FC Voluntari si FC Hermannstadt cu CS Mioveni, o reeditare a barajului din 2021, in timp ce Universitatea Cluj va juca in deplasare…

- Cluj-Napoca a luat locul municipiului Alba Iulia in topul celor mai „inteligente” orașe din Romania. Orașul de pe Someș are cel mai mare numar de proiecte incluse in conceptul „smart city”.

- FRF a publicat astazi Clasificarea Academiilor de Fotbal din Romania, un raport care se realizeaza in fiecare an incepand din 2019. Este vorba de topul național al celor mai bune pepiniere pentru juniori la nivel de infrastructura, staff, condiții, strategie și rezultate. Iar concluziile din 2022 sunt…

- Romania, pe primul loc in Europa de Est. Ideea de Europa Centrala și de Est ca o regiune coerenta este o denumire greșita. In multe privințe, singurele asemanari pe care le au țarile din aceste regiuni sunt de ordin geografic. In cele 9 state est europene, plus Rusia, trecerea frontierelor inseamna…

- Deși este considerat al doilea oraș din Romania, Cluj-Napoca nu ocupa aceeași poziție cand vine vorba de salarii in domenii precum banking, retail, call center sau servicii, dar, totuși, se regasește in topul celor mai bine platite orașe din aceste branșe.

- Anul 2021 a urcat Romania pe locul patru in Uniunea Europeana atat din punct de vedere al suprafeței cultivate de grau, cat și al producției, dupa Franța, Germania și Polonia, cu 2,175 milioane hectare, respectiv 10.433.800 tone. La nivel național, noua județe au obținut randamente de peste cinci tone…

- Taekwon-do ITF CEI MAI BUNI… Sportivii vasluieni Andrei Chiriac si Andra Chirila, legitimati la C.S “Liga de Est” Vaslui, au impresionat la Campionatul European de taekwon-do ITF, iar rezultatele obtinute i-au propulsat in topul celor mai buni sportivi din Europa. Vasluienii Andrei Chiriac si Andra…